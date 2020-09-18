В Бурятии чиновник-коррупционер отделался штрафом в 20 тысяч

Деньги, которыми его подкупили, мужчина направил на благотворительную цель
31-летний бывший начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Баргузинского района Бурятии, который за деньги помог знакомому бизнесмену выиграть торги на пять миллионов рублей, отделался судебным штрафом. Об этом деле сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В мае 2018 года Баргузинское районное культурно-досуговое объединение получило пять миллионов рублей для оборудования сельского кинотеатра в райцентре. В состав закупочной комиссии был включен и данный начальник отдела райадминистрации. Он предложил знакомому предпринимателю принять участие в объявленном конкурсе и пообещал за вознаграждение обеспечить его победу.
Бизнесмен согласился и через стороннюю фирму направил необходимые документы для участия в электронном аукционе. Чиновник убедил остальных членов комиссии принять заявку бизнесмена и признать его победителем. За это в октябре 2018 года получил от бизнесмена через посредника 100 тысяч рублей.
После возбуждения уголовного дела сотрудник администрации признал свою вину, раскаялся и уволился. На полученные 100 тысяч он купил оргтехнику и подарил её сельской школе.
В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести и положительно характеризуется по месту жительства, уголовное дело было прекращено. Мужчина отделался лишь штрафом в 20 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено и на предпринимателя, выигравшего конкурс по оснащению сельского кинотеатра. Он обвиняется по статьям «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана» и «Подкуп члена комиссии по осуществлению закупок».
По версии следствия, выиграв муниципальный контракт, предприниматель в нарушение условий сделки установил в кинотеатре более дешевое, бывшее в употреблении оборудование, а также не поставил кресла и звуковую установку.
- Затем он путём обмана членов приемочной комиссии получил денежные средств, чем причинил ущерб казне в размере 5 млн. рублей, - отмечают в следственном управлении.
Уголовное дело бизнесмена направлено в суд для рассмотрения.
В Бурятии чиновник-коррупционер отделался штрафом в 20 тысяч
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Деньги, которыми его подкупили, мужчина направил на благотворительную цель
Обращение получит главный следователь Бурятии
«В прохладных домах ОРВИ «цепляется» быстрее», - сказал Алексей Цыденов
На сообщество подписаны уже свыше 14 тысяч человек
Кобзев получил удостоверение в Избиркоме
В дело вмешалась прокуратура
На совещании озвучили, как будет решаться долгая земельная проблема
Объявлены официальные итоги досрочных выборов главы региона
Для этого выделена 0,25 ставки специалиста
Власти Бурятии налаживают сотрудничество с Владыкой Иосифом
В том числе она встречалась с главой района
Районная администрация ушла на дистанционный режим работы
Сельские администрации нарушили антикоррупционный закон
Власть, 16.09.2020
Незадолго до подорожания проезда произошёл массовый уход водителей с маршрутов
Власть, 16.09.2020
В Народном Хурале могут отменить тайное голосование