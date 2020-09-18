В Бурятии чиновник-коррупционер отделался штрафом в 20 тысяч

Деньги, которыми его подкупили, мужчина направил на благотворительную цель



31-летний бывший начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Баргузинского района Бурятии, который за деньги помог знакомому бизнесмену выиграть торги на пять миллионов рублей, отделался судебным штрафом. Об этом деле сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В мае 2018 года Баргузинское районное культурно-досуговое объединение получило пять миллионов рублей для оборудования сельского кинотеатра в райцентре. В состав закупочной комиссии был включен и данный начальник отдела райадминистрации. Он предложил знакомому предпринимателю принять участие в объявленном конкурсе и пообещал за вознаграждение обеспечить его победу.



Бизнесмен согласился и через стороннюю фирму направил необходимые документы для участия в электронном аукционе. Чиновник убедил остальных членов комиссии принять заявку бизнесмена и признать его победителем. За это в октябре 2018 года получил от бизнесмена через посредника 100 тысяч рублей.



После возбуждения уголовного дела сотрудник администрации признал свою вину, раскаялся и уволился. На полученные 100 тысяч он купил оргтехнику и подарил её сельской школе.



В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести и положительно характеризуется по месту жительства, уголовное дело было прекращено. Мужчина отделался лишь штрафом в 20 тысяч рублей.



Уголовное дело было возбуждено и на предпринимателя, выигравшего конкурс по оснащению сельского кинотеатра. Он обвиняется по статьям «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана» и «Подкуп члена комиссии по осуществлению закупок».



По версии следствия, выиграв муниципальный контракт, предприниматель в нарушение условий сделки установил в кинотеатре более дешевое, бывшее в употреблении оборудование, а также не поставил кресла и звуковую установку.



- Затем он путём обмана членов приемочной комиссии получил денежные средств, чем причинил ущерб казне в размере 5 млн. рублей, - отмечают в следственном управлении.



Уголовное дело бизнесмена направлено в суд для рассмотрения.

