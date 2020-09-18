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Глава Бурятии поручил поторопиться с подачей тепла

Глава Бурятии поручил поторопиться с подачей тепла
Власть, 
«В прохладных домах ОРВИ «цепляется» быстрее», - сказал Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручить начать отопительный сезон с сегодняшнего дня во всех районах республики.

- В домах прохладно. На этом фоне ОРВИ «цепляется» быстрее. Поэтому отопительный сезон начинайте с сегодняшнего дня. Всех, кто не включен, включайте, - сказал Алексей Цыденов.


Поручение прозвучало на внеочередном заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Алексей Цыденов проводит совещание в дистанционном формате из Москвы с шести часов утра.

На 8 часов 18 сентября в Бурятии зарегистрировано 6208 (+64 за сутки) случаев заражения COVID-19.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отопительный сезон стартовал 15 сентября, но батареи пока заработали не у всех. Тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, вплоть до 25 сентября.



глава Бурятии Алексей Цыденов отопительный сезон
 
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