Кобзев получил удостоверение в Избиркоме
17 сентября на заседании Избирательной комиссии Иркутской области члены облизбиркома приняли постановление о регистрации избранного губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
- Председатель региональной комиссии Илья Дмитриев поздравил Игоря Кобзева с победой и вручил удостоверение об избрании, - сообщили в Избирательной комиссии Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», выборы губернатора состоялись 13 сентября, явка составила 32%. Игорь Кобзев, который занимал пост врио губернатора с декабря 2019 года, набрал 69% голосов избирателей. На втором месте представитель КПРФ Михаил Щапов с 25% голосов, на третьем – Геннадий Щадов от КПСС с 4,3%. Далее следуют Лариса Егорова от «Справедливой России» и Андрей Духовников от ЛДПР, у них 4,1% и 2% соответственно. Выборы признаны состоявшимися.
Кобзев получил удостоверение губернатора Иркутской области
Власть, Фото:
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