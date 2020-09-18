В Улан-Удэ сироте затянули с ответом

В дело вмешалась прокуратура



В администрацию Советского района обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о постановке на учёт детей-сирот, нуждающихся в жилье. Обращение было связано с переездом на новое место жительства из другого региона.



- При поступлении необходимых материалов в администрацию района распоряжение о включении заявительницы в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, принято спустя месяц, вместо положенных 10 рабочих дней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Руководителю администрации Советского района внесено представление. После прокурорского вмешательства сотрудник, допустивший нарушение, привлечён к дисциплинарной ответственности.

