В дело вмешалась прокуратура
В администрацию Советского района обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о постановке на учёт детей-сирот, нуждающихся в жилье. Обращение было связано с переездом на новое место жительства из другого региона.
- При поступлении необходимых материалов в администрацию района распоряжение о включении заявительницы в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, принято спустя месяц, вместо положенных 10 рабочих дней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Руководителю администрации Советского района внесено представление. После прокурорского вмешательства сотрудник, допустивший нарушение, привлечён к дисциплинарной ответственности.
В Улан-Удэ сироте затянули с ответом
Власть, Фото:
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