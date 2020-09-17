Объявлены официальные итоги досрочных выборов главы региона
16 сентября на заседании избирательной комиссии Иркутской области были подведены официальные итоги досрочных выборов губернатора региона. Члены облизбиркома подписали итоговый протокол с результатами голосования: выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка составила 608585 избирателей (32,63%).
По результатам голосования победу одержал Игорь Кобзев (самовыдвижение), его поддержали 60,79% (369759 избирателей). На втором месте Михаил Щапов от КПРФ с 25,5% голосов (155066 избирателей), на третьем – Геннадий Щадов от КПСС с 4,33% (26345 голосов). Далее следуют Лариса Егорова от «Справедливой России» и Андрей Духовников от ЛДПР, у них 4,13% и 2,6% соответственно (25 132 и 15 807 голосов). Об этом сообщает пресс-служба избиркома Иркутской области.
Выборы губернатора Иркутской области признаны состоявшимися
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