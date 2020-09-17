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Выборы губернатора Иркутской области признаны состоявшимися

Выборы губернатора Иркутской области признаны состоявшимися
Власть,  Фото:пресс-служба избиркома Иркутской области
Объявлены официальные итоги досрочных выборов главы региона

16 сентября на заседании избирательной комиссии Иркутской области были подведены официальные итоги досрочных выборов губернатора региона. Члены облизбиркома подписали итоговый протокол с результатами голосования: выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка составила 608585 избирателей (32,63%).

По результатам голосования победу одержал Игорь Кобзев (самовыдвижение), его поддержали 60,79% (369759 избирателей). На втором месте Михаил Щапов от КПРФ с 25,5% голосов (155066 избирателей), на третьем – Геннадий Щадов от КПСС с 4,33% (26345 голосов). Далее следуют Лариса Егорова от «Справедливой России» и Андрей Духовников от ЛДПР, у них 4,13% и 2,6% соответственно (25 132 и 15 807 голосов). Об этом сообщает пресс-служба избиркома Иркутской области.
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