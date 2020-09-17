В том числе она встречалась с главой района
16 сентября уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова работала в Кяхтинском районе.
- Встретилась с главой района, обсудили и проблемные вопросы и успехи в развитии района. Решили, что пора активизировать работу нашего землячества в Улан-Удэ, - сообщила Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook.
Также она провела приём граждан, куда пришли 12 жителей.
- Большая часть вопросов касалась качества оказания медицинской помощи, вопросов с предоставлением земельных участков, в том числе и дальневосточного гектара в городе Кяхта. Практически по всем обращениям приняты письменные обращения для проведения проверок по существу жалоб, - написала Жамбалова.
Бурятский омбудсмен работала в Кяхтинском районе
Власть, Фото:
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