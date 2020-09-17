Бурятский омбудсмен работала в Кяхтинском районе

Власть, Фото: страница Юлии Жамбаловой

В том числе она встречалась с главой района



16 сентября уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова работала в Кяхтинском районе.



- Встретилась с главой района, обсудили и проблемные вопросы и успехи в развитии района. Решили, что пора активизировать работу нашего землячества в Улан-Удэ, - сообщила Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook.



Также она провела приём граждан, куда пришли 12 жителей.



- Большая часть вопросов касалась качества оказания медицинской помощи, вопросов с предоставлением земельных участков, в том числе и дальневосточного гектара в городе Кяхта. Практически по всем обращениям приняты письменные обращения для проведения проверок по существу жалоб, - написала Жамбалова.





