 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

Бурятский омбудсмен работала в Кяхтинском районе

Бурятский омбудсмен работала в Кяхтинском районе
Власть,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
В том числе она встречалась с главой района

16 сентября уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова работала в Кяхтинском районе.

- Встретилась с главой района, обсудили и проблемные вопросы и успехи в развитии района. Решили, что пора активизировать работу нашего землячества в Улан-Удэ, - сообщила Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook.

Также она провела приём граждан, куда пришли 12 жителей.

- Большая часть вопросов касалась качества оказания медицинской помощи, вопросов с предоставлением земельных участков, в том числе и дальневосточного гектара в городе Кяхта. Практически по всем обращениям приняты письменные обращения для проведения проверок по существу жалоб, - написала Жамбалова.


Кяхтинский район уполномоченный по правам человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главы сёл Бурятии получили представления прокуратуры
Главы сёл Бурятии получили представления прокуратуры
Власть, 17.09.2020
Сельские администрации нарушили антикоррупционный закон
В Улан-Удэ объяснили произошедшее подорожание проезда
В Улан-Удэ объяснили произошедшее подорожание проезда
Власть, 16.09.2020
Незадолго до подорожания проезда произошёл массовый уход водителей с маршрутов
Депутат Хурала Бурятии рассказала о слежке единороссов друг за другом
Депутат Хурала Бурятии рассказала о слежке единороссов друг за другом
Власть, 16.09.2020
В Народном Хурале могут отменить тайное голосование
В Бурятии ввели трёхдневные выборы главы республики
В Бурятии ввели трёхдневные выборы главы республики
Власть, 16.09.2020
Также у избирателей появится возможность проголосовать с помощью Интернета
Кобзев сформирует правительство Иркутской области за три месяца
Кобзев сформирует правительство Иркутской области за три месяца
Власть, 16.09.2020
Он заявил, что заинтересован в вовлечении в правительство молодёжи
Назначен министр природных ресурсов Забайкальского края
Назначен министр природных ресурсов Забайкальского края
Власть, 15.09.2020
До этого он трудился с приставкой «и.о.»
Должность в Хурале Бурятии получил депутат, обвинённый в перебежничестве
Должность в Хурале Бурятии получил депутат, обвинённый в перебежничестве
Власть, 15.09.2020
Бурятские депутаты определись, кому достанутся две высокие должности
Делёжка высоких должностей в Хурале Бурятии проходит с обвинениями
Делёжка высоких должностей в Хурале Бурятии проходит с обвинениями
Власть, 15.09.2020
Один из кандидатов на высокий пост в Народном Хурале услышал нелестную оценку
В Бурятии появился новый руководитель аппарата Народного Хурала
В Бурятии появился новый руководитель аппарата Народного Хурала
Власть, 15.09.2020
Пост получил бывший замминистра сельского хозяйства Жамсо Гунзынов
В Бурятии прекратили полномочия умершего депутата Хурала
В Бурятии прекратили полномочия умершего депутата Хурала
Власть, 15.09.2020
Память погибшего депутата Александра Лоншакова почтили минутой молчания
Глава Бурятии: «Вирус заставил пересмотреть многое»
Глава Бурятии: «Вирус заставил пересмотреть многое»
Власть, 15.09.2020
Медики Бурятии вылечили от коронавируса более пяти тысяч жителей
Из Хурала прозвучал призыв горсовету Улан-Удэ не повышать цену на проезд
Из Хурала прозвучал призыв горсовету Улан-Удэ не повышать цену на проезд
Власть, 15.09.2020
Тариф на проезд предложили повысить не более чем на 4%
В Бурятии 30 госслужащих скрыли доходы
В Бурятии 30 госслужащих скрыли доходы
Власть, 15.09.2020
Они привлечены к дисциплинарной ответственности
Следователи завершили сбор доказательств по делу Баира Жамбалова
Следователи завершили сбор доказательств по делу Баира Жамбалова
Власть, 14.09.2020
Проведено более десяти сложных экспертиз и допрошено более 40 свидетелей
Мэр Улан-Удэ посетил место провала машины под асфальт
Мэр Улан-Удэ посетил место провала машины под асфальт
Власть, 14.09.2020
Инцидент произошёл на Лимонова после дождя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^