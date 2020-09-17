Сельские администрации нарушили антикоррупционный закон
Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии органы местного самоуправления нарушили закон о противодействии коррупции.
Установлено, что в администрациях семи сельских поселений района отсутствовали нормативные правовые акты, регламентирующие порядок уведомления работодателя о возникновении конфликта интересов.
Семи главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Администрации сельских поселений приняли соответствующие нормативные правовые акты, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Главы сёл Бурятии получили представления прокуратуры
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 17.09.2020
Сельские администрации нарушили антикоррупционный закон
Незадолго до подорожания проезда произошёл массовый уход водителей с маршрутов
В Народном Хурале могут отменить тайное голосование
Также у избирателей появится возможность проголосовать с помощью Интернета
Он заявил, что заинтересован в вовлечении в правительство молодёжи
До этого он трудился с приставкой «и.о.»
Бурятские депутаты определись, кому достанутся две высокие должности
Один из кандидатов на высокий пост в Народном Хурале услышал нелестную оценку
Пост получил бывший замминистра сельского хозяйства Жамсо Гунзынов
Память погибшего депутата Александра Лоншакова почтили минутой молчания
Медики Бурятии вылечили от коронавируса более пяти тысяч жителей
Тариф на проезд предложили повысить не более чем на 4%
Они привлечены к дисциплинарной ответственности
Власть, 14.09.2020
Проведено более десяти сложных экспертиз и допрошено более 40 свидетелей
Власть, 14.09.2020
Инцидент произошёл на Лимонова после дождя