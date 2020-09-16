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Депутат Хурала Бурятии рассказала о слежке единороссов друг за другом

Депутат Хурала Бурятии рассказала о слежке единороссов друг за другом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Народном Хурале могут отменить тайное голосование

Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева сообщила, что с мая члены фракция «Единая Россия» будируют отмену тайного голосования на сессиях. По словам Бухольцевой, чтобы члены ЕР не проголосовали не так, как им указывают, происходит даже «слежка друг за другом».

- Какой пример мы показываем молодому поколению Бурятии? Какую воспитательную работу ведём? Закулисные игры, группировки, кто с кем дружит. Работаем в этом созыве не на качество по направлениям работы комитетов Хурала, а на удовлетворение личных амбиций известного всем круга лиц. Все понимают, зачем с мая единороссы будируют отмену тайного голосования, единственного способа показать свою волю членам их фракции. Изобретён новый способ тайного голосования: фракцию ЕР разбили на четверки, следили они по кругу друг за другом, хотя о чем это я... точно друг за недрУгом, - написала Оксана Бухольцева на своей странице в Facebook.

У «Единой России» в парламенте Бурятии большинство. При этом желающих покинуть эту фракцию примут в группе «Народный депутат». Эта группа была создана специально для тех, кто не желает вступать во фракции «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

- Но терпят же коллеги унижение, а может и получают удовольствие от этого, хотя вполне могут одномандатники выйти из фракции ЕР и осталось бы там 15! списочников и плюс 10 нуждающихся. Ждём с распростертыми объятиями у себя в Народном депутате тех, кто надумает уйти в свободное плавание. Хороши кадры КПРФ... бывшие. Усиливают ЕР, - добавила Бухольцева.
Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
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