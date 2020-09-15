Назначен министр природных ресурсов Забайкальского края

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

До этого он трудился с приставкой «и.о.»



Сергея Немкова утвердили на должность министра природных ресурсов Забайкальского края. Решение принято на основании писем министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и федерального агентства лесного хозяйства, сообщает пресс-служба краевого правительства.



Немков возглавлял министерство природных ресурсов с приставкой «и.о.» с апреля этого года. Ранее он возглавлял Петровск-Забайкальский район Забайкальского края.



Сергей Немков родился 23 сентября 1973 года в посёлке Тарбагатай Петровск-Забайкальского района Читинской области. Имеет высшее образование.



Трудовую деятельность начинал в 1993 году в Забайкальском УВД на транспорте. В разные годы трудился в администрации муниципального района Петровск-Забайкальский район, главным специалистом ГО и ЧС, начальником отдела ГО и ЧС, начальником отдела ЖКХ, заместителем руководителя администрации района по территориальному развитию, первым заместителем руководителя администрации района по территориальному развитию.



С сентября 2018 года был главой Петровск-Забайкальского района.







