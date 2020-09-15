До этого он трудился с приставкой «и.о.»
Сергея Немкова утвердили на должность министра природных ресурсов Забайкальского края. Решение принято на основании писем министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и федерального агентства лесного хозяйства, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Немков возглавлял министерство природных ресурсов с приставкой «и.о.» с апреля этого года. Ранее он возглавлял Петровск-Забайкальский район Забайкальского края.
Сергей Немков родился 23 сентября 1973 года в посёлке Тарбагатай Петровск-Забайкальского района Читинской области. Имеет высшее образование.
Трудовую деятельность начинал в 1993 году в Забайкальском УВД на транспорте. В разные годы трудился в администрации муниципального района Петровск-Забайкальский район, главным специалистом ГО и ЧС, начальником отдела ГО и ЧС, начальником отдела ЖКХ, заместителем руководителя администрации района по территориальному развитию, первым заместителем руководителя администрации района по территориальному развитию.
С сентября 2018 года был главой Петровск-Забайкальского района.
Назначен министр природных ресурсов Забайкальского края
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