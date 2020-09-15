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В Бурятии прекратили полномочия умершего депутата Хурала

В Бурятии прекратили полномочия умершего депутата Хурала
Власть, 
Память погибшего депутата Александра Лоншакова почтили минутой молчания

Народный Хурал Бурятии на сессии прекратил полномочия депутата Александра Лоншакова, который погиб в ДТП 19 июля.

- 19 июля 2020 года ушёл из жизни депутат Народного Хурала Лоншаков Александр Ревомирович. За время своей депутатской деятельности он внес большой вклад в законотворческую деятельность республиканского парламента. Александр Ревомирович посвятил всю свою жизнь дорожной отрасли, на всех постах он проявил себя как ответственный организатор и руководитель. За трудовые достижения и активную жизненную позицию удостоен звания «Заслуженный строитель Республики Бурятия», награжден многими почётными грамотами. Уважаемые коллеги, прошу почтить память минутой молчания, - сказал в самом начале сессии председатель парламента Владимир Павлов.

Затем было принято постановление «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала Лоншакова Александра Ревомировича». Такой документ необходимо принимать в случае смерти депутата.

Как сообщал «Байкал-Daily», Лоншаков погиб на 50-м году жизни, перевернувшись на «Лэнд Крузере».

В память о нём стихотворение написал настоятель Курумканского дацана Олег Намжилов (Еши Намжил лама).

Справка:

Александр Лоншаков родился 18 августа 1970 года. Окончил Восточно-Сибирский технологический институт (специальность – инженер-механик), Томский государственный архитектурно-строительный университет (специальность – инженер-дорожник).

Являлся депутатом сельского поселения «Курумкан» (2008 – 2013), депутатом районного Совета депутатов Курумканского района пятого созыва (2014).

Стал депутатом Народного Хурала 2018 году, прошёл по единому списку «Единой России». В Хурале был членом комитета по экономической политике, природопользованию и экологии.

Был генеральным директором ООО «Дорожник». Имел почётную грамоту Республики Бурятия.

Скончался 19 июля 2020 года.

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