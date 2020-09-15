Тариф на проезд предложили повысить не более чем на 4%
Сегодня на сессии Народного Хурала на часе заявлений депутат Тумэн Дондоков призывал не повышать плату за проезд в общественном транспорте Улан-Удэ. Он предложил рекомендовать Улан-Удэнскому горсовету не рассматривать этот вопрос вовсе.
-На сегодня ситуация в экономике у нас плохая, если мы спросим у кого-нибудь, когда у него повышалась в последний раз зарплата, вам мало, кто ответит. Безработица бушует, пандемия, малый бизнес страдает, и в этих условиях собираются принимать решение о повышении тарифов на проезд. В прошлый раз, когда повышали тариф, говорили, что в маршрутках будет чисто, будет нормальный регулярный проезд, а люди в вечернее время смогут уехать. Но в автобусах грязно, надо культуре водителей обучать. Почему у нас муниципальный транспорт не развивается? Возможно, этот вопрос надо подробно рассмотреть. На основании вышеизложенного предлагаю рекомендовать Улан-Удэнскому горсовету не рассматривать вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Даже если будет повышение тарифа, то не более 4%. Мы с вами знаем, что инфляция у нас идёт примерно 4%, но почему на 20% собираются повысить оплату проезда. Это в корне неправильно, - выступил Тумэн Дондоков.
Как сообщал «Байкал-Daily», стоимость проезда в маршрутках планируют повысить с 20 до 24 рублей, в трамваях – с 15 до 18 рублей. Проездной месячный билет в трамвае составит 1080 рублей для граждан и 540 рублей для школьников. Вопрос о повышении тарифов будет рассмотрен на одной из сессий Улан-Удэнского горсовета депутатов.
Из Хурала прозвучал призыв горсовету Улан-Удэ не повышать цену на проезд
Власть, Фото:
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