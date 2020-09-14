Денис Молокшонов одно время работал в Арбитражном суде Бурятии
21 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит заявление Дениса Молокшонова о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Республики Алтай. Об этом сообщает издание «Новости Горного Алтая».
Денис Молокшонов родился в Улан-Удэ в 1977 году. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Имеет стаж работы в должности судьи более семи лет. Указом президента 26 декабря 2012 года назначен судьей Арбитражного суда Республики Бурятия, а в ноябре 2019 года назначен судьей Седьмого арбитражного апелляционного суда (Томск).
Вакансия на должность председателя Арбитражного суда Республики Алтай открылась после того, как ушёл в отставку Вячеслав Шермер, занимавший этот пост с 2008 года.
Уроженец Улан-Удэ хочет возглавить Арбитражный суд Алтая
Власть, Фото:
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