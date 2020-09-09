Алексей Цыденов оставил в соцсети позитивный пост
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне был в командировке в Москве. Из столицы он написал позитивный пост на своей странице в Facebook. Год он назвал «урожайным» в связи со строительством социальных объектов.
- Осень - время собирать камни. С начала года шла интенсивная работа по строительству множества объектов. Этот год у нас «урожайный». Про школы я уже писал. Скоро запустим информационную акцию «Здоровье в село!». В этом году в республике будет построено 33 (ТРИДЦАТЬ ТРИ!!!) новых фельдшерско-акушерских пункта и четыре новых амбулатории. Потом расскажу обо всем подробнее, - поделился глава Бурятии.
Также Алексей Цыденов выделил строительство спортивных объектов.
- Запустим акцию «Ближе к спорту», чтоб рассказать про строящиеся в этом году спортивные объекты - спортивные площадки, хоккейные коробки, футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа и тд., всего их 34 (ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ!) новых спортивных объекта. Это без учета Ледового дворца и Центра спортивных единоборств. И все это в этом году! Следите за новостями! P.S. Сегодня опять в Москве. Работаем! – заключил глава.
К слову, недавно с воздуха сняли ход строительства Ледового дворца, который возводится возле ФСК.
Региональный центр единоборств появится в 103 микрорайоне Улан-Удэ.
Глава Бурятии: «Этот год у нас «урожайный»
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