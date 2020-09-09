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В Бурятии с МВД взыскали 100 тысяч за пытки шокером и ёршиком

В Бурятии с МВД взыскали 100 тысяч за пытки шокером и ёршиком
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Из задержанного выбивали признание в краже кедровых орехов

В Бурятии суд оштрафовал МВД на 100 тысяч рублей – деньги должны быть выплачены пострадавшему от пыток, сообщает пресс-служба «Зоны права».

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2016 года в Закаменске трое полицейских задержали двух мужчин и пытками вынуждали их признаться в краже трёх тонн кедровых орехов. Сначала в ход пошли электрошокер и наручники. Затем задержанных подбрасывали к потолку с последующим болезненным падением на пол.Потом надевали на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, распыляли баллончик, душили руками и водили ёршиком для чистки туалета по лицу. Ёршик жертве угрожали также затолкать в рот. 

Пытками занимались тогдашний начальник отделения угрозыска ОМВД по Закаменскому району и двое оперативников (сейчас уволены). Они отделались условными сроками. Примечательно, что сперва райсуд назначил всем трём подсудимым реальные сроки наказания. Однако Верховный суд Бурятии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, после чего и были вынесены условные сроки.

Впоследствии пострадавший обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Его удовлетворили частично, спросив с МВД 100 тысяч рублей.

- Мы обжалуем это решение в апелляционной инстанции, поскольку считаем присуждённую сумму мизерной. Согласно практике ЕСПЧ, сумма в 2 миллиона рублей, которую пострадавший указал в заявлении, является адекватной тем унижениям и страданиям, которые он перенёс, – заявил адвокат Виталий Лапердин, сотрудничающий с «Зоной права».



МВД Бурятии штраф пытки полиция
 
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