Муниципальный служащий нарушил антикоррупционный закон
Начальник управления администрации Селенгинского района Бурятии являлся также председателем некоммерческой организации, не получив на это разрешение представителя нанимателя. Это является нарушением антикоррупционного законодательства.
Нарушение вскрыла прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в администрации района.
- По представлению Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии наказали начальника управления районной администрации
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