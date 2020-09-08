Глава Бурятии рассказал, как помогал деду на сенокосе









Судя по всему, на планёрном совещании обсуждалась кормозаготовительная кампания в регионе.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии кормозаготовительная кампания



Позже стало известно, что из-за сильных дождей







Судя по всему, на планёрном совещании обсуждалась кормозаготовительная кампания в регионе.Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии кормозаготовительная кампания стартовала в середине июля . Первыми приступили к работе Бичурский, Джидинский, Кабанский, Тарбагатайский и Кяхтинский районы.Позже стало известно, что из-за сильных дождей затопило сенокосные угодья в Баргузинском и Курумканском районах . 25 и 26 августа специалисты минсельхозпрода выехали с рабочим визитом в эти районы. Прибывшая вода спадает здесь очень медленно. В результате непогоды в районах сложилась чрезвычайно сложная ситуация с заготовкой кормов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время планёрки поделился воспоминанием. Он рассказал, как в подростковом возрасте помогал деду заготовить сено для коров. Короткий ролик с совещания опубликовал телеграм-канале «Пул 03».- Если у них там покос был в 10 километрах от дома, и будет покос в ста километрах от дома, это не такая уж большая разница. Я с дедом по степи катался на сотни километров, искал в засуху, где сено найти. И ничего. Деду тоже было дай бог сколько лет. И я подросток, - отметил Алексей Цыденов.