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Глава Бурятии рассказал, как помогал деду на сенокосе

Глава Бурятии рассказал, как помогал деду на сенокосе
Власть, 
Алексей Цыденов поделился детским воспоминанием на планёрке

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время планёрки поделился воспоминанием. Он рассказал, как в подростковом возрасте помогал деду заготовить сено для коров. Короткий ролик с совещания опубликовал телеграм-канале «Пул 03».

- Если у них там покос был в 10 километрах от дома, и будет покос в ста километрах от дома, это не такая уж большая разница. Я с дедом по степи катался на сотни километров, искал в засуху, где сено найти. И ничего. Деду тоже было дай бог сколько лет. И я подросток, - отметил Алексей Цыденов. 



Судя по всему, на планёрном совещании обсуждалась кормозаготовительная кампания в регионе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии кормозаготовительная кампания стартовала в середине июля. Первыми приступили к работе Бичурский, Джидинский, Кабанский, Тарбагатайский и Кяхтинский районы.

Позже стало известно, что из-за сильных дождей затопило сенокосные угодья в Баргузинском и Курумканском районах. 25 и 26 августа специалисты минсельхозпрода выехали с рабочим визитом в эти районы. Прибывшая вода спадает здесь очень медленно. В результате непогоды в районах сложилась чрезвычайно сложная ситуация с заготовкой кормов.



глава Бурятии Алексей Цыденов сено семьи
 
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