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Глава минэкономразвития РФ провёл совещание по развитию Иркутску

Глава минэкономразвития РФ провёл совещание по развитию Иркутску
Власть,  Фото:администрация Иркутска, admirk.ru
Максим Решетников увидел «инициативных людей»

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников провел рабочее совещание по пространственному развитию Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

В мероприятии также приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев, вице-мэр Дмитрий Ружников, представители структурных подразделений администрации города.

– Сегодня я увидел команду инициативных людей, готовых развивать Иркутск. Сейчас у областного центра есть возможность войти в реализацию нескольких новых федеральных программ. Для этого нужно тщательно отрабатывать вопросы земельных отношений, следить за изменениями в законодательной сфере. Со своей стороны, мы готовы предоставить полный инструментарий для решения инфраструктурных вопросов, в том числе и за счет финансовой поддержки, – отметил Максим Решетников.

Дмитрий Ружников выступил с докладом о работе муниципалитета в части развития городских пространств, сохранения памятников архитектуры и комплексного обустройства социальной инфраструктуры.

– Мы обозначили ряд важных вопросов для города, среди которых строительство новых транспортных обходов Иркутска, создание социальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций для активно застраиваемых районов. Договорились о подготовке конкретных предложений и встрече на уровне министерства в Москве, – рассказал Дмитрий Ружников.

минэкономразвития
 
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