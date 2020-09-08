Прокуратура выявила неготовность ряда домов Улан-Удэ к зиме

Стёкла разбиты, а подвалы захламлены
Прокуратура Советского района Улан-Удэ проверила исполнение законодательства при подготовке жилищного фонда к отопительному сезону в деятельности управляющих организаций.
Выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя РФ.
- Ряд многоквартирных домов надлежащим образом не подготовлен к предстоящему отопительному сезону. Имеются нарушения целостности трубопровода системы отопления, повреждения оконных стёкол, затопление подвальных помещений и захламление их бытовым мусором, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор Советского района внёс руководителям управляющих организаций четыре представления об устранении нарушений закона. Лишь после вмешательства прокуратуры начаты работы по устранению нарушений.
Вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду находятся на контроле прокуратуры района, отмечают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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