В Бурятии чиновница похитила почти три миллиона рублей

Сотрудница администрации несколько лет хитрила с зарплатой



Прокуратура выявила неправомерное расходование бюджетных средств на оплату труда в администрации Баунтовского района Бурятии.



Выяснилось, что с 2014 по 2020 годы сотрудница администрации района подавала бюджетные заявки на оплату труда в размере, превышающем размер заработной платы, предусмотренный штатным расписанием. В результате муниципальная служащая похитила 2,9 млн. рублей.



Сейчас эта женщина в администрации района уже не работает.



Возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения».



Проводится расследование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



