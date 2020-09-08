Сотрудница администрации несколько лет хитрила с зарплатой
Прокуратура выявила неправомерное расходование бюджетных средств на оплату труда в администрации Баунтовского района Бурятии.
Выяснилось, что с 2014 по 2020 годы сотрудница администрации района подавала бюджетные заявки на оплату труда в размере, превышающем размер заработной платы, предусмотренный штатным расписанием. В результате муниципальная служащая похитила 2,9 млн. рублей.
Сейчас эта женщина в администрации района уже не работает.
Возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения».
Проводится расследование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии чиновница похитила почти три миллиона рублей
Власть, Фото:
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