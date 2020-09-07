Глава Бурятии рассказал о том, что сделано в сфере образования



- Маловская школа Баунтовского района;

- Наушкинская школа Кяхтинского района;

- Эрхирикская школа Заиграевского района;

- Сахулинская школа Курумканского района;

- Корсаковская школа Кабанского района;

- Каменский лицей им. Кожевина В.Е. Кабанского района;

- Гусинозерская гимназия Селенгинского района;

- Бурунгольская школа Окинского района;

- Баянгольская школа Хоринского района;

- Майская школа Курумканского района;

- Петропавловская школа Джидинского района;

- школа посёлка Джида Джидинского района;

- ремонт стадиона школы №7 Улан-Удэ;

- ремонт стадиона школы №64 Улан-Удэ.



Проводится замена старой печной системы отопления на современные котельные в 14 школах республики:



- Арбижильская школа Заиграевского района;

- Нарынская школа Заиграевского района;

- Ушхайтинская начальная школа-детский сад Кижингинского района;

- Селен-Енхорская школа Селенгинского района;

- Дабатуйская школа Бичурского района;

- Золотоключевская школа Прибайкальского района;

- Таёжная школа Селенгинского района;

- Ардасанская школа Селенгинского района;

- Дабатуйская школа Закаменского района;

- Хужирская школа Закаменского района;

- Тохойская школа Джидинского района;

- Гужирская начальная школа-детский сад Тункинского района;

- Усть-Джилиндинская школа Баунтовского района;

- Холтосонская школа Закаменского района.



По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» идёт или уже завершён ремонт 12 спортивных залов сельских школ:



- в Усть-Киране Кяхтинского района;

- в Верхних Тальцах Хоринского района;

- в Эрхирике Заиграевского района;

- в Корсаково Кабанского района;

- в Коме Прибайкальского района;

- в Хошун-Узуре Мухоршибирского района;

- в Куйтуне Тарбагатайского района;

- в Селендуме Селенгинского района;

- в Елани Бичурского района;

- в Могойто Курумканского района;

- в Новом Уояне Северо-Байкальского района;

- в Хужире Тункинского района.



- Нашим детям желаю ходить в школу с удовольствием, хорошо учиться, получать новые знания, навыки и опыт! Мы будем работать дальше! – заключил Алексей Цыденов в своём посте.





Глава Бурятии рассказал на своей странице в Facebook об открывшихся в этом году школах, а также об учреждениях образования, которые откроются в ближайшем будущем.- Прошла первая неделя нового учебного года. Хочу рассказать немного о том, что в этом году сделано и делается для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях. В этом году в рамках нацпроектов, инициированных президентом страны, дальневосточной субсидии открылись 5 новых школ, строятся еще 7. Отремонтировано и модернизировано 28 школ, обновлены спортзалы в 12 школах, - сообщил в социальной сети Алексей Цыденов.В этом году в Бурятии по нацпроекту «Образование» открылось пять школ: в Нижнем Саянтуе Тарбагатайского района; в Поселье и Хойтобэе Иволгинского района; большой пристрой к школе №25 и большой пристрой к гимназии №33 в Улан-Удэ (запущена зимой).Причём школа в селе Нижний Саянтуй благодаря нацпроекту получила не только новую школу, но и баскетбольные и волейбольные площадки, где могут заниматься не только школьники, но жители.Что касается двух больших школ, построенных в пригороде - населённых пунктах Хойтобэе и Поселье, то они очень востребованы.- В Поселье дети уже учатся в три смены. Зато детям не придётся добираться на уроки через весь город. За счёт строительства больших корпусов к 25-ой школе и 33-ей гимназии в этих школах теперь нет третьей смены. На территории 25-ой школы появилось футбольное поле с современным покрытием, кабинеты с современной техникой и оборудованием, - продолжил глава республики.В стадии строительства находятся ещё семь школ - в посёлке Аршан Тункинского района, посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района, в селе Клюевка Кабанского района, в Новоселенгинске Селенгинского района, в Улан-Удэ - школа №40, пристрой к школе №49 Улан-Удэ, школа на Автотранспортной.Самая большая школа на Левобережье Улан-Удэ - на улице Автотранспортной - будет достроена в 2021 году, все остальные - до конца этого года.За счет президентской дальневосточной субсидии, а также средств республиканского бюджета идёт или завершён капремонт в 14 школах: