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Алдар Дамдинов показал родовое гнездо

Алдар Дамдинов показал родовое гнездо
Власть,  Фото:страница Алдара Дамдинова
Фотографиями он поделился в соцсети

Бывший министр образования Бурятии, нынешний депутат Госдумы от республики Алдар Дамдинов поделился снимком, где сидит на крыльце старого дома. Оказалось, это дом его прадеда.

«На крыльце дома своего прадеда Цыдендамбы», - написал Дамдинов в Instagram.

Судя по хэштегу, дом находится в улусе Хангир Еравнинского района Бурятии. 





депутаты Госдумы семьи
 
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