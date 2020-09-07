Алдар Дамдинов показал родовое гнездо

Фотографиями он поделился в соцсети
Бывший министр образования Бурятии, нынешний депутат Госдумы от республики Алдар Дамдинов поделился снимком, где сидит на крыльце старого дома. Оказалось, это дом его прадеда.
«На крыльце дома своего прадеда Цыдендамбы», - написал Дамдинов в Instagram.
Судя по хэштегу, дом находится в улусе Хангир Еравнинского района Бурятии.
Фотографиями он поделился в соцсети
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