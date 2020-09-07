Об этом объявил Баир Цыренов
4 сентября состоялось заседание сторонников партии «Единая Россия». Председатель Совета сторонников «ЕР» в Бурятии, зампред правительства Баир Цыренов поставил перед соратниками новые задачи, сообщили в пресс-службе партии.
В ближайшее время будет проведен аудит сторонников партии. Все данные проверят на актуальность и сформируют новые списки.
- Сторонники партии «Единая Россия» — это её резерв, - пояснил Баир Цыренов. - В их рядах представители технической, творческой интеллигенции, предпринимательских структур, молодежи, инженеры, педагоги, работники культуры, средств массовой информации, ветераны, т.е. представители всех социальных слоев населения республики.
Сторонники партии постоянно организуют акции и мероприятия. Кроме того, их привлекают к реализации партийных проектов.
Единороссы в Бурятии проведут аудит своих сторонников
Власть, Фото:
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