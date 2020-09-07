 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 сентября

08 сентября

Популярное

Единороссы в Бурятии проведут аудит своих сторонников

Единороссы в Бурятии проведут аудит своих сторонников
Власть,  Фото:pixabay.com
Об этом объявил Баир Цыренов

4 сентября состоялось заседание сторонников партии «Единая Россия». Председатель Совета сторонников «ЕР» в Бурятии, зампред правительства Баир Цыренов поставил перед соратниками новые задачи, сообщили в пресс-службе партии.

В ближайшее время будет проведен аудит сторонников партии. Все данные проверят на актуальность и сформируют новые списки.

- Сторонники партии «Единая Россия» — это её резерв, - пояснил Баир Цыренов. - В их рядах представители технической, творческой интеллигенции, предпринимательских структур, молодежи, инженеры, педагоги, работники культуры, средств массовой информации, ветераны, т.е. представители всех социальных слоев населения республики.

Сторонники партии постоянно организуют акции и мероприятия. Кроме того, их привлекают к реализации партийных проектов.
Единая Россия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путину понравилась идея проведения Года Байкала в России
Путину понравилась идея проведения Года Байкала в России
Власть, 09.09.2020
«Идея хорошая», - высказался глава государства  
Глава Бурятии: «Этот год у нас «урожайный»
Глава Бурятии: «Этот год у нас «урожайный»
Власть, 09.09.2020
Алексей Цыденов оставил в соцсети позитивный пост
В Бурятии наказали начальника управления районной администрации
В Бурятии наказали начальника управления районной администрации
Власть, 09.09.2020
Муниципальный служащий нарушил антикоррупционный закон
Игорь Шутенков о горячем питании школьников: «Контроль будет жёсткий»
Игорь Шутенков о горячем питании школьников: «Контроль будет жёсткий»
Власть, 08.09.2020
Бесплатным горячим питанием обеспечат 29 тысяч учеников начальных классов
Глава Бурятии рассказал, как помогал деду на сенокосе
Глава Бурятии рассказал, как помогал деду на сенокосе
Власть, 08.09.2020
Алексей Цыденов поделился детским воспоминанием на планёрке
Глава минэкономразвития РФ провёл совещание по развитию Иркутску
Глава минэкономразвития РФ провёл совещание по развитию Иркутску
Власть, 08.09.2020
Максим Решетников увидел «инициативных людей»
В Бурятии чиновница похитила почти три миллиона рублей
В Бурятии чиновница похитила почти три миллиона рублей
Власть, 08.09.2020
Сотрудница администрации несколько лет хитрила с зарплатой
Замминистра сельского хозяйства Забайкалья стал уроженец Киргизии
Замминистра сельского хозяйства Забайкалья стал уроженец Киргизии
Власть, 07.09.2020
Александр Шахов исполнял обязанности зама с апреля этого года
Глава Бурятии рассказал о том, что сделано в сфере образования
Глава Бурятии рассказал о том, что сделано в сфере образования
Власть, 07.09.2020
На сегодня в республике строятся семь школ
Алдар Дамдинов показал родовое гнездо
Алдар Дамдинов показал родовое гнездо
Власть, 07.09.2020
Фотографиями он поделился в соцсети
Главный в МВД Бурятии по вопросам миграции получил звание заслуженного
Главный в МВД Бурятии по вопросам миграции получил звание заслуженного
Власть, 07.09.2020
Валерию Прилепскому присвоено почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации»
Минобраз Бурятии: «Слава богу, у нас всё нормально»
Минобраз Бурятии: «Слава богу, у нас всё нормально»
Власть, 07.09.2020
В Бурятии подвели итоги первой недели учебного года
Алексей Цыденов проверил строительство поликлиники
Алексей Цыденов проверил строительство поликлиники
Власть, 07.09.2020
Новую поликлинику в селе Тарбагатай ждали более 30 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^