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Главный в МВД Бурятии по вопросам миграции получил звание заслуженного

Главный в МВД Бурятии по вопросам миграции получил звание заслуженного
Власть,  Фото:mvd.ru
Валерию Прилепскому присвоено почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации»

В Главном управлении по вопросам миграции МВД России наградили лучших руководителей и сотрудников. Почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» присвоено начальнику управления по вопросам миграции МВД Бурятии полковнику полиции Валерию Прилепскому.

Он возглавил подразделение на сложнейшем этапе реорганизации в 2016 году.

Принимая поздравления коллег, Валерий Владимирович подчеркнул:

«Руководитель, даже имея солидный стаж работы в органах внутренних дел (в моем случае - более 30 лет) постоянно обязан повышать свой профессиональный уровень, быть примером для коллег и подчиненных. Новаторский подход к работе – обязателен. Приведу в пример хотя бы вошедшие в практику работы по обучению и обмену опытом деловые завтраки с ветеранами и молодыми сотрудниками управления по вопросам миграции. Значимое событие – оценка работы всего коллектива и хороший стимул двигаться дальше».


По информации МВД по Бурятии

полиция МВД Бурятии
 
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