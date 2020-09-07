Главный в МВД Бурятии по вопросам миграции получил звание заслуженного





По информации МВД по Бурятии





В Главном управлении по вопросам миграции МВД России наградили лучших руководителей и сотрудников. Почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» присвоено начальнику управления по вопросам миграции МВД Бурятии полковнику полиции Валерию Прилепскому.Он возглавил подразделение на сложнейшем этапе реорганизации в 2016 году.Принимая поздравления коллег, Валерий Владимирович подчеркнул:«Руководитель, даже имея солидный стаж работы в органах внутренних дел (в моем случае - более 30 лет) постоянно обязан повышать свой профессиональный уровень, быть примером для коллег и подчиненных. Новаторский подход к работе – обязателен. Приведу в пример хотя бы вошедшие в практику работы по обучению и обмену опытом деловые завтраки с ветеранами и молодыми сотрудниками управления по вопросам миграции. Значимое событие – оценка работы всего коллектива и хороший стимул двигаться дальше».