2021-й в Иркутской области хотят объявить Годом Байкала

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Правительству дали поручение разработать план конкретных мероприятий



В Иркутской области 2021 год станет Годом Байкала, предложил врио губернатора Игорь Кобзев.



Правительству области уже дано поручение разработать план конкретных мероприятий. В нём важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие, заявили в пресс-службе правительства Иркутской области.



6 сентября Иркутская область отпраздновала День Байкала – одно из главных экологических мероприятий на протяжении более 20 лет. Праздник утвержден постановлением Законодательного собрания Иркутской области и вписан в перечень государственных праздников России в 1999 году.



В этом году организаторы разработали программу, включающую в себя помимо основных мероприятий, программу в режиме online. Она позволила расширить аудиторию, дала возможность поучаствовать в празднике жителям других регионов России и зарубежных стран.



В рамках Дня Байкала в 40 муниципалитетах Иркутской области с 24 августа по 5 сентября прошли выставки, мастер-классы, публичные лекции ученых, квиз-игры, творческие встречи, посвященные тайнам и загадкам озера Байкал.



Главной площадкой в Иркутске 6 августа стал остров Юность. Для иркутян и гостей города были организованы игровые программы, мастер-классы в области народных промыслов, конкурс рисунков на асфальте и другие интерактивные моменты.

Организаторы праздника подвели итоги проведенных экологических мероприятий и вручили благодарственные письма самым активным их участникам.

