Правительству дали поручение разработать план конкретных мероприятий
В Иркутской области 2021 год станет Годом Байкала, предложил врио губернатора Игорь Кобзев.
Правительству области уже дано поручение разработать план конкретных мероприятий. В нём важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие, заявили в пресс-службе правительства Иркутской области.
6 сентября Иркутская область отпраздновала День Байкала – одно из главных экологических мероприятий на протяжении более 20 лет. Праздник утвержден постановлением Законодательного собрания Иркутской области и вписан в перечень государственных праздников России в 1999 году.
В этом году организаторы разработали программу, включающую в себя помимо основных мероприятий, программу в режиме online. Она позволила расширить аудиторию, дала возможность поучаствовать в празднике жителям других регионов России и зарубежных стран.
В рамках Дня Байкала в 40 муниципалитетах Иркутской области с 24 августа по 5 сентября прошли выставки, мастер-классы, публичные лекции ученых, квиз-игры, творческие встречи, посвященные тайнам и загадкам озера Байкал.
Главной площадкой в Иркутске 6 августа стал остров Юность. Для иркутян и гостей города были организованы игровые программы, мастер-классы в области народных промыслов, конкурс рисунков на асфальте и другие интерактивные моменты.
Организаторы праздника подвели итоги проведенных экологических мероприятий и вручили благодарственные письма самым активным их участникам.
2021-й в Иркутской области хотят объявить Годом Байкала
Власть, Фото:
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