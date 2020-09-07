 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии прокуратура решала проблему с уставами сёл

Власть, 
Прокуратура выявила случаи неприведения уставов муниципальных образований в соответствие с изменившимся законодательством

Так, согласно федеральному закону, депутат, работающий на постоянной основе, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе участвовать в управлении некоммерческой организацией, за исключением ряда случаев. Однако глава сельского поселения «Калиновское» не привёл устав в соответствие с изменившимся законодательством.

Прокурор Мухоршибирского района направил главе этого села модельный акт, внеся также представление об устранении нарушений закона.

Главе села было назначено административное наказание в виде предупреждения. Устав муниципального образования сейчас приведён в соответствие с законодательством.

Аналогичные факты выявили прокуроры Бичурского, Закаменского, Хоринского районов, Гусиноозерский межрайонный прокурор. Прокуроры внесли представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.


По информации пресс-службы прокуратуры Бурятии



прокуратура сельские поселения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

2021-й в Иркутской области хотят объявить Годом Байкала
2021-й в Иркутской области хотят объявить Годом Байкала
Власть, 07.09.2020
Правительству дали поручение разработать план конкретных мероприятий
В Бурятии прокуратура решала проблему с уставами сёл
Власть, 07.09.2020
Прокуратура выявила случаи неприведения уставов муниципальных образований в соответствие с изменившимся законодательством
В Бурятии центр занятости раздавал деньги без положенных проверок
В Бурятии центр занятости раздавал деньги без положенных проверок
Власть, 07.09.2020
Нарушения вскрыли в центре занятости населения Тункинского района
Глава Бурятии прошёлся по дороге, которая вся в ямах
Глава Бурятии прошёлся по дороге, которая вся в ямах
Власть, 06.09.2020
По просьбам жителей Кяхты Алексей Цыденов прошёлся по проблемным улицам
Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса
Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса
Власть, 06.09.2020
Мэр Москвы отметил, что в регионах продолжается первая волна заболевания
Глава Бурятии: «Фотоотчёт об уборке мусора мне на стол»
Глава Бурятии: «Фотоотчёт об уборке мусора мне на стол»
Власть, 06.09.2020
Алексей Цыденов дал руководству школы два дня
В минтрансе Бурятии произошла вспышка коронавируса
В минтрансе Бурятии произошла вспышка коронавируса
Власть, 04.09.2020
Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора
Правительство Иркутской области может переехать в Ангарск
Правительство Иркутской области может переехать в Ангарск
Власть, 04.09.2020
Об этом заявил председатель областного правительства
В Бурятии проверили 18 закупок учреждения ветеринарии без конкурса
В Бурятии проверили 18 закупок учреждения ветеринарии без конкурса
Власть, 04.09.2020
Проверку провели внепланово из-за поступившего обращения
Главе Бурятии подарили зуб шерстистого носорога
Главе Бурятии подарили зуб шерстистого носорога
Власть, 04.09.2020
Необычный подарок вручили Алексею Цыденову на награждении победителей конкурса «Мой район – Гордость Бурятии»
Бурятские омбудсмены вместе примут граждан
Бурятские омбудсмены вместе примут граждан
Власть, 04.09.2020
Приём состоится 10 сентября
В Бурятии суд обязал чиновницу вернуть 13 млн рублей
В Бурятии суд обязал чиновницу вернуть 13 млн рублей
Власть, 03.09.2020
Председатель комитета имущественных и земельных отношений пошла на преступление ради имитации эффективной работы
Бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии продлили домашний арест
Бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии продлили домашний арест
Власть, 03.09.2020
Баиру Жамбалову нельзя выходить из дома ещё два месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^