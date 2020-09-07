В Бурятии прокуратура решала проблему с уставами сёл

Прокуратура выявила случаи неприведения уставов муниципальных образований в соответствие с изменившимся законодательством



Так, согласно федеральному закону, депутат, работающий на постоянной основе, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе участвовать в управлении некоммерческой организацией, за исключением ряда случаев. Однако глава сельского поселения «Калиновское» не привёл устав в соответствие с изменившимся законодательством.



Прокурор Мухоршибирского района направил главе этого села модельный акт, внеся также представление об устранении нарушений закона.



Главе села было назначено административное наказание в виде предупреждения. Устав муниципального образования сейчас приведён в соответствие с законодательством.



Аналогичные факты выявили прокуроры Бичурского, Закаменского, Хоринского районов, Гусиноозерский межрайонный прокурор. Прокуроры внесли представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.





По информации пресс-службы прокуратуры Бурятии







