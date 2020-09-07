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В Бурятии центр занятости раздавал деньги без положенных проверок

В Бурятии центр занятости раздавал деньги без положенных проверок
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения вскрыли в центре занятости населения Тункинского района

Прокуратура вскрыла нарушения законодательства о занятости населения в деятельности государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Тункинского района».

Установлено, что между учреждением и местным жителем заключен договор об оказании содействия самозанятости безработному гражданину и предоставлении ему 114 тысяч рублей.

- В нарушение закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», районный центр занятости населения не проверял расходование бюджетных средств путём посещения по адресу места осуществления предпринимательской деятельности гражданином, - сообщает прокуратура Бурятии.

Аналогичные нарушения установлены при заключении договоров об оказании содействия самозанятости четверым безработным гражданам при расходовании ими бюджетных средств на 456 тысяч рублей.

Прокурор района внёс руководителю учреждения представление об устранении нарушений закона. Оно было удовлетворено. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. После были проведены положенные проверки целевого расходования бюджетных средств, сообщили в прокуратуре Бурятии. 
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