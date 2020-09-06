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Глава Бурятии прошёлся по дороге, которая вся в ямах

Глава Бурятии прошёлся по дороге, которая вся в ямах
Власть, 
По просьбам жителей Кяхты Алексей Цыденов прошёлся по проблемным улицам

В пятницу, 4 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов работал в Кяхтинском районе. В Кяхте запланированный график рабочей поездки был скорректирован. По просьбам местных жителей глава завернул на три улицы, где дороги все в ямах и давно нуждаются в ремонте.

Алексей Цыденов прошёлся по этим дорогам. В результате было принято решение, что на улицах Юбилейная и Батурина состоится ямочный ремонт. На улице Маскова точечным ремонтом отделаться не удастся – здесь нужен капитальный ремонт.

- Было дано поручение министерству транспорта провести техническое обследование дорог, оказать содействие в подготовке проектно-сметной документации и рассмотреть вопрос финансирования, - сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.


видео - Алексей Фишев 

Всего в Кяхтинском районе Алексей Цыденов посетил 15 объектов в сёлах Усть-Кяхта, Калинишна, посёлке Наушки и городе Кяхта.

Как сообщал «Байкал-Daily», в средней школе в Наушках были обнаружены горы строительного мусора. Глава дал срок для его уборки в два дня, потребовав «фотоотчёт на стол»
глава Бурятии Алексей Цыденов дорожный ремонт Кяхта
 
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