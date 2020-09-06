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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса
Власть, 
Мэр Москвы отметил, что в регионах продолжается первая волна заболевания

Второй волны коронавируса в России нет, сейчас в регионах страны продолжается первая. Такое мнение высказал в субботу мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

- Пандемия имеет очень серьёзную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами, - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия-24».

По словам мэра столицы, несколько регионов, среди которых и Москва, пиковые значения заболеваемости в основном уже прошли: «Она [пандемия] не исчезла, но максимальные значения ушли, другие регионы - только подступились, третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 5582 (+51 за сутки).  
коронавирус Москва
 
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