Глава Бурятии: «Фотоотчёт об уборке мусора мне на стол»





По информации правительства Бурятии



В пятницу, 4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал проведение капитального ремонта средней общеобразовательной школы в посёлке Наушки Кяхтинского района.На территории школы не был убран строительный мусор. На то, что складировать его здесь недопустимо, обратил внимание Цыденов.- Отремонтированную школу должны были сдать в эксплуатацию 20 августа, понятно, что по объективным причинам из-за коронавируса капремонт затянулся. Учебный процесс уже начался, поэтому я прошу незамедлительно убрать весь строительный мусор с территории школы. Срок два дня, чтобы весь мусор убрать, фотоотчет мне на стол, - обратился глава Бурятии к директору Наушкинской школы.В беседе с журналистами Алексей Цыденов подчеркнул, что все строительные работы ведутся после окончания уроков.- Работы ещё достаточно много, но подрядчик понимал, когда подписывался, поэтому сейчас, конечно, возникают к нему вопросы. К тому же, не убран строительный мусор, в понедельник проверим. Также, безусловно, будем держать на контроле сроки и качество капремонта, - добавил глава Бурятии.Всего на сегодняшний день в Наушкинской общеобразовательной школе 1974 года постройки обучается 371 ребенок, 36 воспитанников в дошкольной группе. Учебный процесс осуществляется в две смены. Для того чтобы школа соответствовала современным требованиям, в июне на средства дальневосточной субсидии начался капитальный ремонт. Всего из федерального бюджета было выделено 18 млн рублей.4 сентября также была достигнута договоренность о софинансировании объекта из республиканского бюджета.- При проведении капремонта появились дополнительные расходы, ранее не учтенные в проектно-сметной документации. По итогам встречи было решено выделить дополнительно 1,5 миллиона рублей. Поможем, школу надо достроить, - резюмировал глава Бурятии.