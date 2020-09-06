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Глава Бурятии: «Фотоотчёт об уборке мусора мне на стол»

Глава Бурятии: «Фотоотчёт об уборке мусора мне на стол»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов дал руководству школы два дня

В пятницу, 4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал проведение капитального ремонта средней общеобразовательной школы в посёлке Наушки Кяхтинского района.

На территории школы не был убран строительный мусор. На то, что складировать его здесь недопустимо, обратил внимание Цыденов.

- Отремонтированную школу должны были сдать в эксплуатацию 20 августа, понятно, что по объективным причинам из-за коронавируса капремонт затянулся. Учебный процесс уже начался, поэтому я прошу незамедлительно убрать весь строительный мусор с территории школы. Срок два дня, чтобы весь мусор убрать, фотоотчет мне на стол, - обратился глава Бурятии к директору Наушкинской школы.

В беседе с журналистами Алексей Цыденов подчеркнул, что все строительные работы ведутся после окончания уроков.

- Работы ещё достаточно много, но подрядчик понимал, когда подписывался, поэтому сейчас, конечно, возникают к нему вопросы. К тому же, не убран строительный мусор, в понедельник проверим. Также, безусловно, будем держать на контроле сроки и качество капремонта, - добавил глава Бурятии.

Всего на сегодняшний день в Наушкинской общеобразовательной школе 1974 года постройки обучается 371 ребенок, 36 воспитанников в дошкольной группе. Учебный процесс осуществляется в две смены. Для того чтобы школа соответствовала современным требованиям, в июне на средства дальневосточной субсидии начался капитальный ремонт. Всего из федерального бюджета было выделено 18 млн рублей.

4 сентября также была достигнута договоренность о софинансировании объекта из республиканского бюджета.

- При проведении капремонта появились дополнительные расходы, ранее не учтенные в проектно-сметной документации. По итогам встречи было решено выделить дополнительно 1,5 миллиона рублей. Поможем, школу надо достроить, - резюмировал глава Бурятии.


По информации правительства Бурятии 
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