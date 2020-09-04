Об этом заявил председатель областного правительства
Правительство Иркутской области может переехать в Ангарск. Об этом сообщил 3 сентября председатель правительства Константин Зайцев во время рабочей встречи с коллективом Ангарской нефтехимической компании, передаёт издание «Орда Инфо»
По мнению Зайцева, перегруженность Иркутска, постоянные пробки на улицах областного центра осложняют работу правительства. «В Иркутске стало невозможно ездить, жить, трудиться», — сказал он.
«Орда Инфо» уточняет, что возможность переноса части административных функций из Иркутска в соседние города уже рассматривалась при обсуждении проекта агломерации, куда были включены, помимо областного центра, Ангарск и Шелехов. Однако эта тема на тот момент не получила продолжения.
Правительство Иркутской области может переехать в Ангарск
Власть, Фото:
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