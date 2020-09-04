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В Бурятии проверили 18 закупок учреждения ветеринарии без конкурса

В Бурятии проверили 18 закупок учреждения ветеринарии без конкурса
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверку провели внепланово из-за поступившего обращения

Бурятское УФАС России завершило внеплановую проверку бюджетного учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных».

Проверка проводилась в связи с поступлением обращения общественного объединения «Проект крестьянин». Общественное объединение обратило внимание антимонопольного органа на то, что все закупки осуществляются республиканской станцией у одних и тех же поставщиков и проводятся через одно учреждение.

- Однако республиканское агентство по государственным закупкам является органом, уполномоченным на определение поставщиков для всех заказчиков Республики Бурятия. В текущем году агентство организовало для учреждения 11 аукционов по процедуре, установленной законодательством о контрактной системе. Таким образом, отбор поставщиков проводился на конкурентной основе, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

В ходе проверки УФАС также оценило правомерность закупок учреждения без проведения конкурентных процедур. Всего станция по борьбе с болезнями животных заключила 18 таких договоров. Все ограничения, предусмотренные федеральным законодательством в части объёмов закупок у единственного поставщика, заказчиком соблюдены, пришли к выводу в УФАС.

По итогам проверки нарушений законодательства о контрактной системе не выявлено.

УФАС
 
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