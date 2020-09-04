Главе Бурятии подарили зуб шерстистого носорога

Интересный подарок - зуб шерстистого носорога – вручили главе Бурятии Алексею Цыденову на церемонии награждения конкурса «Мой район - Гордость Бурятии». Одним из победителей Владимиром Черных. Он много лет посвятил археологическим исследованиям, а зуб шерстистого носорога, подаренный главе – это одна из его самых ценных находок. Этот зуб он нашёл на раскопках в Тарбагатайском районе.
- На территории нашей республики в древние времена обитали мамонты, шерстистые носороги. И Тарбагатайский район – это место, где часто находят очень ценные для истории останки этих животных. Наш район сегодня знаменит во всем мире благодаря уникальной культуре старообрядцев. Я хочу, чтобы мой район узнали и как хранителя удивительной истории, это место, где оживают мамонты, - рассказал Владимир Николаевич.
Проект «Мой район - Гордость Бурятии» организован создателями портала «Гордость Бурятии». Он посвящён достижениям и успехам жителей республики, природным, культурным, историческим достопримечательностям региона, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
К участию были приглашены все жители Бурятии. На суд читателей поступили статьи о лучших земляках, которыми гордится район, культурных ценностях, легендах, народном творчестве, гастрономии, товарах местного производства.
- Конкурс собрал самых неравнодушных к своему родному краю людей, тех, кто представляет достижения своего города, своего района. Я хочу поблагодарить вас за ваше отношение к жизни, за ваше отношение к своей земле. Через вас сотни тысяч людей видят красоту нашей республики, узнают о наших удивительных, интересных и ярких людях. За период конкурса 99 тысяч посещений было на сайте «Гордость Бурятия». Вся Россия будет знать нашу Бурятию такой, какой видим её мы, как мы рассказываем о ней и показываем её, - обратился к конкурсантам Алексей Цыденов.
Победителей определяли сами жители республики. Народное голосование определило лидеров.
Первое место присуждено автору проекта «Гордость Бурятии» Юлии Сафоновой, которая представляла Бичурский район;
Второе место занял проект Владимира Черных «Тарбагатайский район: место, где оживают мамонты».
Третье место читатели отдали автору стихотворения про Исая Калашникова Владимиру Рычкову. Он представлял Мухоршибирский район.
Главе республики довольно часто вручают необычные подарки. Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года во время рабочей поездки по северным районам республики Алексею Цыденову подарили эвенкийский кумалан.
- Пусть этот кумалан согревает вас в холодные вечера, может быть, в такие не очень приятные моменты. Знайте, что на севере Байкала есть люди, которые гордятся тем, что в республике такой глава, - пожелала жительница республики.
В декабре 2019 года на открытии отреставрированной спортивной школы ушу «Золотой дракон» главе Бурятии вручили меч-дао.
В 2018 году на заседании совета по культуре член творческого союза художников Зандан Дугаров вручил главе Бурятии кожаный ташуур - похожее на кнут и плётку приспособление, ранее использовавшееся монгольскими всадниками.
Также среди необычных подарков главе значится целительная кукла-оберег. Её мастерица подарила Цыденову на фестивале «Байкальский хоровод».
Также среди необычных подарков главе значится целительная кукла-оберег. Её мастерица подарила Цыденову на фестивале «Байкальский хоровод».