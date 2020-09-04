Бурятские омбудсмены вместе примут граждан

Приём состоится 10 сентября



10 сентября в 14 часов совместный приём граждан проведут уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина. Приём состоится по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, в том числе несовершеннолетних.



Приём состоится по адресу: Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7А, зал заседаний.



Записаться на личный приём можно по телефонам: 21-28-79 или 21-46-45.

