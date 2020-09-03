Приём состоится в следующий вторник
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко 8 сентября проведёт приём граждан в прокуратуре Тарбагатайского района (с. Тарбагатай, ул. Лесная, 2 «а»). Начало – в 10 часов.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-46) 56-3-00, 56-3-01, 56-4-88.
Первый зампрокурора Бурятии примет тарбагатайцев
Власть, Фото:
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