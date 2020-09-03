 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

Пост прокурора Иркутска стал вакантным

Пост прокурора Иркутска стал вакантным
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Дмитрий Прушинский ушёл на пенсию

Дмитрий Прушинский покинул пост прокурора Иркутска. Он ушёл на пенсию за выслугу лет.

Пока и.о. прокурора Иркутска назначен заместитель Олег Орешкин.

Прушинский возглавлял прокуратуру Иркутска с 2015 года. 
прокуратура увольнение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пост прокурора Иркутска стал вакантным
Пост прокурора Иркутска стал вакантным
Власть, 03.09.2020
Дмитрий Прушинский ушёл на пенсию
Бурятское УФАС устроит онлайн-обсуждение
Бурятское УФАС устроит онлайн-обсуждение
Власть, 02.09.2020
Бурятское УФАС России пригласило всех желающих принять участие публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики управления за III квартал 2020 года
Глава Бурятии поручил создать группу «Защити Байкал!»
Глава Бурятии поручил создать группу «Защити Байкал!»
Власть, 02.09.2020
Группа наблюдателей будет контролировать ход реконструкции БАМа возле Байкала
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с миллионами на новые автобусы
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с миллионами на новые автобусы
Власть, 02.09.2020
В Telegram-каналах задались вопросом, почему не сходятся подсчёты с закупкой новых автобусов
Детский омбудсмен Бурятии посетила девочку, которой отрубили пальцы
Детский омбудсмен Бурятии посетила девочку, которой отрубили пальцы
Власть, 02.09.2020
Уполномоченный по правам ребёнка возьмёт громкое дело на контроль
Министр спорта России сегодня приедет в Иркутск
Министр спорта России сегодня приедет в Иркутск
Власть, 02.09.2020
В том числе Олег Матыцин встретится со спортивной общественностью
Глава Бурятии встретился с генконсулом Южной Кореи
Глава Бурятии встретился с генконсулом Южной Кореи
Власть, 02.09.2020
Генконсул заинтересован в установлении побратимских связей
Мэрию Улан-Удэ обязали отремонтировать «тайную комнату»
Мэрию Улан-Удэ обязали отремонтировать «тайную комнату»
Власть, 02.09.2020
Администрация Улан-Удэ не смогла оспорить решение в Верховном суде
Жители Иркутской области не соблюдают меры безопасности
Жители Иркутской области не соблюдают меры безопасности
Власть, 01.09.2020
Об этом заявил глава минздрава России Михаил Мурашко
Бывший главный дорожник Улан-Удэ начал работать в Чите
Бывший главный дорожник Улан-Удэ начал работать в Чите
Власть, 01.09.2020
Стало известно новое место работы Андрея Дугарова
Замгубернатора Забайкалья расплакалась из-за травли хейтеров
Замгубернатора Забайкалья расплакалась из-за травли хейтеров
Власть, 01.09.2020
Семью Аягмы Ванчиковой травят из-за поступления дочери в МГИМО
Улан-удэнцы отговаривают мэрию от экопарковок
Улан-удэнцы отговаривают мэрию от экопарковок
Власть, 01.09.2020
Личным примером подобного газона поделился президент федерации этноспорта Бурятии
Минздрав Бурятии объяснил причины очередей в поликлиниках
Минздрав Бурятии объяснил причины очередей в поликлиниках
Власть, 01.09.2020
Коронавирус, нехватка кадров и помещений стали причинами крупных очередей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^