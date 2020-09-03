Дмитрий Прушинский ушёл на пенсию
Дмитрий Прушинский покинул пост прокурора Иркутска. Он ушёл на пенсию за выслугу лет.
Пока и.о. прокурора Иркутска назначен заместитель Олег Орешкин.
Прушинский возглавлял прокуратуру Иркутска с 2015 года.
Пост прокурора Иркутска стал вакантным
Власть, Фото:
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