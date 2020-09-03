Сельчане пошли в прокуратуру
Жители села Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии пожаловались в прокуратуру на несвоевременный вывоз вывозе жидких бытовых ходов и образование сточных вод.
Установлено, что с 1 апреля 2020 года жителям многоквартирных жилых домов данная услуга не оказывается.
- Проверка показала, что администрация Прибайкальского района не приняла мер к эффективному использованию муниципального имущества – канализационной сети в целях оказания услуги населению по вывозу жидких бытовых ходов, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением об устранении нарушений закона.
Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав районную администрацию провести техническое обследование канализационной сети, установить исполнителя услуги по вывозу жидких бытовых отходов, незамедлительно принять меры по очистке территории села Старое Татаурово от жидких бытовых отходов.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
В Бурятии из села не вывозят жидкие бытовые отходы
Власть, Фото:
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