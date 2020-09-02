В том числе Олег Матыцин встретится со спортивной общественностью
В среду, 2 сентября Иркутск посетит министр спорта России Олег Матыцин. Об этом сообщается на официальном сайте минспорта РФ.
В рамках визита будет подписано новое соглашение между министерством спорта Российской Федерации и Иркутской областью о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.
На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым министр обсудит реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» и развитие физической культуры и спорта в регионе.
Олег Матыцин посетит физкультурно-оздоровительный комплекс государственного училища (колледжа) олимпийского резерва и спортивный комплекс «Байкал Арена».
Министр проведёт встречу со спортивной общественностью региона, на которой обсудит стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.
Также Олег Матыцин встретится с профессорско-преподавательским составом, спортсменами и студентами ГУОР и Иркутского филиала РГУФКСМиТ.
Министр спорта России сегодня приедет в Иркутск
Власть, Фото:
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