Министр спорта России сегодня приедет в Иркутск

В том числе Олег Матыцин встретится со спортивной общественностью



В среду, 2 сентября Иркутск посетит министр спорта России Олег Матыцин. Об этом сообщается на официальном сайте минспорта РФ.



В рамках визита будет подписано новое соглашение между министерством спорта Российской Федерации и Иркутской областью о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.



На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым министр обсудит реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» и развитие физической культуры и спорта в регионе.



Олег Матыцин посетит физкультурно-оздоровительный комплекс государственного училища (колледжа) олимпийского резерва и спортивный комплекс «Байкал Арена».



Министр проведёт встречу со спортивной общественностью региона, на которой обсудит стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.



Также Олег Матыцин встретится с профессорско-преподавательским составом, спортсменами и студентами ГУОР и Иркутского филиала РГУФКСМиТ.



