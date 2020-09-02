Генконсул заинтересован в установлении побратимских связей
В Бурятию с рабочим визитом прибыл генеральный консул Республики Корея в городе Иркутск господин Ким Се Ун. 1 сентября на рабочей встрече глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о перспективных направлениях международного сотрудничества.
В частности, он выделил сферу добычи полезных ископаемых, экспорт вертолетов и инвестирование в развитие лекарственного растениеводства.
Дипломат же выразил заинтересованность в организации авиасообщения между Бурятией и регионами Кореи и установлении побратимских связей республики с корейскими городами.
- Участники встречи уделили особое внимание мероприятиям в рамках 30-летнего юбилея установления дипотношений между Россией и Республикой Корея. Консул сообщил о возможности проведения торжественных мероприятий в зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации, в том числе в онлайн формате, - сообщили в пресс-службе правительства.
Сегодня, 2 сентября, Ким Се Ун посетит Улан-Удэнский авиационный завод. Также в программе рабочей поездки генерального консула посещение Иволгинского дацана и Института им. короля Сечжона БГУ.
Глава Бурятии встретился с генконсулом Южной Кореи
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