Форум прокуратуры Бурятии посвятят проблеме ЖКХ

Форум состоится 4 сентября



4 сентября начнет работу пятый открытый форум прокуратуры Бурятии. Темой форума станет «Защита прав потребителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг».



В работе форума примут участие заместитель прокурора республики Светлана Козлова, работники аппарата прокуратуры, уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова, первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Евгений Коркин, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев, руководитель республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Николай Павлюк, генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта» Тимур Цыренжапов и др.



В формате живого разговора участники форума обсудят вопросы соблюдения прав потребителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.



Место проведения форума: Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет 318 здания правительства республики.



Начало в 11.00.

