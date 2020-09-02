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Форум прокуратуры Бурятии посвятят проблеме ЖКХ

Форум прокуратуры Бурятии посвятят проблеме ЖКХ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Форум состоится 4 сентября

4 сентября начнет работу пятый открытый форум прокуратуры Бурятии. Темой форума станет «Защита прав потребителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг».

В работе форума примут участие заместитель прокурора республики Светлана Козлова, работники аппарата прокуратуры, уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова, первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Евгений Коркин, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев, руководитель республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Николай Павлюк, генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта» Тимур Цыренжапов и др.

В формате живого разговора участники форума обсудят вопросы соблюдения прав потребителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Место проведения форума: Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет 318 здания правительства республики.

Начало в 11.00.
прокуратура ЖКХ форум
 
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