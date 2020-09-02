Администрация Улан-Удэ не смогла оспорить решение в Верховном суде
Прокурор Железнодорожного района обратился с иском в суд об обязании администрации Улан-Удэ привести в порядок так называемую «тайную комнату» - защитное сооружение гражданской обороны. Такие убежища строили для укрытия людей от оружия массового поражения противника.
- Прокуратура района выявила нарушения содержания защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в собственности Улан-Удэ. Так, сроки эксплуатации фильтров поглотителей истекли, оценка их технического состояния не осуществлялась, дверь тамбур-шлюза находилась в неисправном состоянии. Кроме того, необходимая проектно-сметная документация для ремонта помещений и оборудования защитного сооружения не разработана, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязал администрацию Улан-Удэ устранить выявленные нарушения в течение года. Однако мэрия не согласилась с решением суда и направила апелляционную жалобу.
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение районного суда оставлено без изменения. Сейчас оно вступило в законную силу, уточнили в прокуратуре.
Мэрию Улан-Удэ обязали отремонтировать «тайную комнату»
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