Об этом заявил глава минздрава России Михаил Мурашко
31 августа во время рабочей поездки по Иркутской области министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил несколько лечебных учреждений. Глава минздрава отметил, что многие жители региона пренебрегают правилами, которые помогают избежать заражения COVID-19.
- Я вижу, что, к сожалению, население не соблюдает противоэпидемические мероприятия, которые рекомендованы. Нельзя испытывать на прочность себя и систему здравоохранения. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией хоть и снижается, но имеет место быть, поэтому беречь себя необходимо. Особенно, в преддверии 1 сентября нужно детям ещё раз напомнить правила, в том числе гигиены рук, социального дистанцирования, норм поведения в случае заболевания, своевременного обращения за медицинской помощью и изоляции для того, чтобы профилактировать заражение других людей, – сказал министр здравоохранения РФ.
Кроме этого, 31 августа министр наградил 18 медиков. Почётной грамотой главы государства были награждены 7 врачей. Благодарности президента РФ объявлены 2 медицинским сёстрам. Также были присвоены звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», вручён знак «Отличник здравоохранения». Почётные грамоты министерства здравоохранения получили 5 медиков. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Жители Иркутской области не соблюдают меры безопасности
Власть, Фото:
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