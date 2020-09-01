Аппарат Хурала Бурятии возглавит бывший замминистра

Руководителем аппарата Народного Хурала Бурятии предложено назначить Жамсо Гунзынова. Его кандидатуру должны одобрить депутаты на очередной сессии, которая состоится 15 сентября.
Сейчас Жамсо Гунзынов является заместителем председателя комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии – начальником отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы.
Трудился Гунзынов и на посту замминистра сельского хозяйства Бурятии в годы, когда министром был Александр Манзанов. Шесть лет назад Манзанов был осуждён и отправлен в колонию общего режима за злоупотребление должностными полномочиями при реконструкции Унэгэтэйской оросительной системы. В сентябре 2016 года Александр Манзанов был освобождён условно-досрочно.
Прежним руководителем аппарата Народного Хурала был бывший депутат Цыденжап Батуев. Однако с ним прекратили служебный контракт в связи с распоряжением об отказе в допуске к государственной тайне. Батуев пытался обжаловать своё увольнение в суде.
Справка:
Аппарат Народного Хурала занимается организационным, правовым, документальным, аналитическим, информационным, финансовым, материально-техническим, социально-бытовым обеспечением деятельности Хурала и депутатов.