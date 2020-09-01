Люди жаловались на протёкшую крышу и бездействие «управляшки»
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела в администрации Октябрьского района Улан-Удэ выездной приём. На повестке стояли вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жители многоквартирных домов по улице Мокрова, где во время ремонта кровли после дождей затопило квартиры, просили принять меры к подрядной организации, производившей ремонт, и к Фонду капитального ремонта, не контролирующего ход выполнения работ. Люди поставили вопрос о возмещении причинённого ущерба.
Доводы о переносе срока капитального ремонта дома 1973 года постройки на более ранний срок послужили поводом для другого заявления.
С жалобой на бездействие управляющей компании по герметизации межпанельных швов в многоквартирном доме обратилась жительница 102 квартала.
Обратившегося на приём пенсионера интересовал вопрос несоразмерности начисленных ему пени размеру задолженности в Фонд капитального ремонта.
- Граждане получили разъяснения законодательства от представителей регионального оператора по капитальному ремонту, органов государственной власти и контроля. Всего поступило шесть обращений, по которым организовано проведение соответствующих проверок, - отмечают в прокуратуре.
Улан-удэнцы пожаловались зампрокурора на фонд капремонта
Власть, Фото:
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