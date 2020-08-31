У Михаила Мурашко насыщенная рабочая программа
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Иркутскую область утром 31 августа. Об этом сообщает издание «Телеинформ» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Михаил Мурашко планирует посетить Иркутскую областную больницу, онкодиспансер и новую детскую поликлинику № 9 по улице Радищева. Также министр встретится с врио губернатора Игорем Кобзевым и иркутскими медиками.
По плану, рабочая поездки министра здравоохранения продлится два дня.
Справка:
Михаил Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске. В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт.
1992–1996 годы – врач-интерн, врач – акушер-гинеколог республиканской больницы в Сыктывкаре.
В марте 1996 года был назначен заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе, а через полгода – главным врачом учреждения «Коми Республиканский перинатальный центр».
1996–2000 годы – главный врач Республиканского медицинского объединения.
2000–2006 годы – главврач Республиканского перинатального центра.
2006–2011 годы – Министр здравоохранения Республики Коми.
2011–2012 годы – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России.
В 2012 году получил назначение на должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Москвы.
2013–2015 годы – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора.
2015–2020 годы – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
21 января 2020 года указом президента назначен министром здравоохранения Российской Федерации.
Министр здравоохранения России прибыл в Иркутскую область
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