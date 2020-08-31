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Министр здравоохранения России прибыл в Иркутскую область

Министр здравоохранения России прибыл в Иркутскую область
Власть,  Фото:government.ru
У Михаила Мурашко насыщенная рабочая программа

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Иркутскую область утром 31 августа. Об этом сообщает издание «Телеинформ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Михаил Мурашко планирует посетить Иркутскую областную больницу, онкодиспансер и новую детскую поликлинику № 9 по улице Радищева. Также министр встретится с врио губернатора Игорем Кобзевым и иркутскими медиками.

По плану, рабочая поездки министра здравоохранения продлится два дня.

Справка:

Михаил Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске. В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт.

1992–1996 годы – врач-интерн, врач – акушер-гинеколог республиканской больницы в Сыктывкаре.

В марте 1996 года был назначен заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе, а через полгода – главным врачом учреждения «Коми Республиканский перинатальный центр».

1996–2000 годы – главный врач Республиканского медицинского объединения.

2000–2006 годы – главврач Республиканского перинатального центра.

2006–2011 годы – Министр здравоохранения Республики Коми.

2011–2012 годы – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России.

В 2012 году получил назначение на должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Москвы.

2013–2015 годы – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора.

2015–2020 годы – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

21 января 2020 года указом президента назначен министром здравоохранения Российской Федерации.
минздрав
 
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