Министр здравоохранения России прибыл в Иркутскую область

У Михаила Мурашко насыщенная рабочая программа



Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Иркутскую область утром 31 августа. Об этом сообщает издание «Телеинформ» со ссылкой на пресс-службу правительства.



Михаил Мурашко планирует посетить Иркутскую областную больницу, онкодиспансер и новую детскую поликлинику № 9 по улице Радищева. Также министр встретится с врио губернатора Игорем Кобзевым и иркутскими медиками.



По плану, рабочая поездки министра здравоохранения продлится два дня.



Справка:



Михаил Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске. В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт.



1992–1996 годы – врач-интерн, врач – акушер-гинеколог республиканской больницы в Сыктывкаре.



В марте 1996 года был назначен заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе, а через полгода – главным врачом учреждения «Коми Республиканский перинатальный центр».



1996–2000 годы – главный врач Республиканского медицинского объединения.



2000–2006 годы – главврач Республиканского перинатального центра.



2006–2011 годы – Министр здравоохранения Республики Коми.



2011–2012 годы – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России.



В 2012 году получил назначение на должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Москвы.



2013–2015 годы – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора.



2015–2020 годы – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.



21 января 2020 года указом президента назначен министром здравоохранения Российской Федерации.

