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Зампрокурора Бурятии и детский омбудсмен услышали жалобы на врачей

Зампрокурора Бурятии и детский омбудсмен услышали жалобы на врачей
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
На приём обратились семь родителей

25 августа заместитель прокурора республики Светлана Козлова провела личный приём по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. В приёме приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

На приём обратились семь родителей, обеспокоенных здоровьем своих детей. Они подняли проблемы оказания квалифицированной медицинской помощи и её доступности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Поводом для обращения матери годовалого ребёнка послужило усугубление заболевания при лечении в районной больнице, повлекшее оперативное вмешательство.

Ненадлежащая организация оказания детям стоматологической помощи в Улан-Удэ и невозможность онлайн-записи на приём также явились основанием для обращения.

Жительница посёлка Горячинск обратилась на приём посредством видеозвонка по телефонному мессенджеру с вопросом о привлечении к ответственности лиц, виновных в причинении вреда здоровью её новорожденному ребёнку.

Родители детей-инвалидов указали на проблемы в предоставлении ежегодного бесплатного авиаперелета до места лечения, возмещении оплаты генетического анализа, необходимого для постановки правильного диагноза.

- По всем обращениям организованы соответствующие проверки, - сообщили в прокуратуре.


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