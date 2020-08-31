Зампрокурора Бурятии и детский омбудсмен услышали жалобы на врачей

На приём обратились семь родителей
25 августа заместитель прокурора республики Светлана Козлова провела личный приём по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. В приёме приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
На приём обратились семь родителей, обеспокоенных здоровьем своих детей. Они подняли проблемы оказания квалифицированной медицинской помощи и её доступности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Поводом для обращения матери годовалого ребёнка послужило усугубление заболевания при лечении в районной больнице, повлекшее оперативное вмешательство.
Ненадлежащая организация оказания детям стоматологической помощи в Улан-Удэ и невозможность онлайн-записи на приём также явились основанием для обращения.
Жительница посёлка Горячинск обратилась на приём посредством видеозвонка по телефонному мессенджеру с вопросом о привлечении к ответственности лиц, виновных в причинении вреда здоровью её новорожденному ребёнку.
Родители детей-инвалидов указали на проблемы в предоставлении ежегодного бесплатного авиаперелета до места лечения, возмещении оплаты генетического анализа, необходимого для постановки правильного диагноза.
- По всем обращениям организованы соответствующие проверки, - сообщили в прокуратуре.
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