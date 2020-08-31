В Бурятии на официальных сайтах сёл не хватало информации

Нарушения в ходе проверки обнаружила прокуратура



Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии выявила нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Нарушения касаются администраций нескольких сёл.



- На официальных сайтах муниципальных образований отсутствовала информация о деятельности органов, не было текстов проектов муниципальных нормативных правовых актов, сведений об использовании администрацией бюджетных средств, о реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. Администрация сельского поселения «Тарбагатайское» не была обеспечила доступность информации, размещённой на сайте, для инвалидов по зрению, - сообщает прокуратура Бурятии.



Прокурор района внёс главам администраций сельских поселений «Тарбагатайское» и «Большекуналейское» представления. В результате нарушения были устранены. Виновное лицо администрации сельского поселения «Большекуналейское» привлечено к дисциплинарной ответственности.



