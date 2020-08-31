Нарушения в ходе проверки обнаружила прокуратура
Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии выявила нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Нарушения касаются администраций нескольких сёл.
- На официальных сайтах муниципальных образований отсутствовала информация о деятельности органов, не было текстов проектов муниципальных нормативных правовых актов, сведений об использовании администрацией бюджетных средств, о реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. Администрация сельского поселения «Тарбагатайское» не была обеспечила доступность информации, размещённой на сайте, для инвалидов по зрению, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района внёс главам администраций сельских поселений «Тарбагатайское» и «Большекуналейское» представления. В результате нарушения были устранены. Виновное лицо администрации сельского поселения «Большекуналейское» привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии на официальных сайтах сёл не хватало информации
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 31.08.2020
На приём обратились семь родителей
Власть, 31.08.2020
Нарушения в ходе проверки обнаружила прокуратура
Власть, 30.08.2020
На службу Алексей Цыденов пришёл с женой
Власть, 29.08.2020
Алексей Цыденов предупреждает жителей о сложном эпидсезоне
В Забайкальском крае продолжается подготовка к единому дню голосования
Сергей Ханхареев просит всех жителей Бурятии последовать его примеру
Приём заявок начался 28 августа
Бывшие и нынешние политики считают арест экс-замминистра Натальи Бухольцевой излишне суровой мерой
В этом сезоне возможно сочетание гриппа и коронавируса
Правительство Бурятии, Общественная палата республики и ОАО «РЖД» подписали меморандум
Известный блогер-урбанист поделился своим мнением на счёт экопарковок
Прежде он возглавлял отдел развития физической культуры и массового спорта
Игорь Шутенков ждёт, как проголосует популярный урбанист в его опросе
Игорь Шутенков запустил опрос в Instagram
Он предстанет перед судом