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В Бурятии на официальных сайтах сёл не хватало информации

В Бурятии на официальных сайтах сёл не хватало информации
Власть, 
Нарушения в ходе проверки обнаружила прокуратура

Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии выявила нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Нарушения касаются администраций нескольких сёл.

- На официальных сайтах муниципальных образований отсутствовала информация о деятельности органов, не было текстов проектов муниципальных нормативных правовых актов, сведений об использовании администрацией бюджетных средств, о реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. Администрация сельского поселения «Тарбагатайское» не была обеспечила доступность информации, размещённой на сайте, для инвалидов по зрению, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурор района внёс главам администраций сельских поселений «Тарбагатайское» и «Большекуналейское» представления. В результате нарушения были устранены. Виновное лицо администрации сельского поселения «Большекуналейское» привлечено к дисциплинарной ответственности.

прокуратура сайт
 
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