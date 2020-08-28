В Общественном совете при Бурятском УФАС освободилось место

Приём заявок начался 28 августа



Бурятское УФАС России объявило о проведении конкурса по отбору кандидата в Общественный совет при управлении.



Совет был создан в УФАС в прошлом году, однако в связи с досрочным прекращением полномочий одного из членов совета, одно место является вакантным.



С 28 августа по 11 сентября 2020 года управление принимает заявления от некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав Общественного совета при Бурятском УФАС.



Подробная информация о требованиях к кандидатам и организациям, их выдвигающим, а также образцы документов размещены на официальном сайте управления в разделе «Общественные советы»/ «Общественный совет при Бурятском УФАС России».



Приём заявок на участие в конкурсе ведётся в Бурятском УФАС России по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, 5 этаж, каб. 106 (приемная). Также документы можно направить на электронную почту управления to03@fas.gov.ru с последующим направлением оригиналов по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, а/я 32.







