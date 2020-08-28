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13 сентября в Агинском округе выберут глав и депутатов

13 сентября в Агинском округе выберут глав и депутатов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Забайкальском крае продолжается подготовка к единому дню голосования

13 сентября в Агинском Бурятском округе пройдут выборы главы Могойтуйского района; депутатов в районный совет муниципального района «Могойтуйский район»; выборы глав сельских поселений «Кусоча», «Ортуй», «Цаган-Челутай», «Хила», Цаган-Ола», «Усть-Нарин, «Нуринск» Могойтуйского района; выборы глав городских поселений «Новоорловск», «Орловск», глав сельских поселений «Хойто-Ага», «Урда-Ага», «Гунэй», «Кункур», «Судунтуй» Агинского района; выборы глав сельских поселений «Токчин», «Чиндалей», «Дульдурга», «Бальзино» Дульдургинского района; а также депутатов Советов всех 38 городских и сельских поселений округа.

В единый день голосования на территории Агинского Бурятского округа будут работать 60 участковых избирательных комиссий, 4 территориальных избирательных комиссий, 38 избирательных комиссий муниципальных образований для проведения выборов муниципального уровня. По данным избирательной комиссии Забайкальского края на территории округа зарегистрировано свыше 54 тысяч избирателей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Напомним, что 13 сентября жителям Забайкальского края предстоит выбрать 99 глав городских и сельских поселений. Кроме Могойтуйского района, будут определены главы Могочинского и Нерчинского районов, депутаты советов Красночикойского и Могочинского районов. Со 2 сентября начнётся досрочное голосование, для труднодоступных и отдалённых территорий выборы уже стартовали.
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