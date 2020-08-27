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Новым замминистра спорта Забайкалья назначен 33-летний специалист

Власть, 
Прежде он возглавлял отдел развития физической культуры и массового спорта

Андрей Середкин назначен заместителем министра физической культуры и спорта Забайкальского края. Ранее он занимал должность начальника отдела развития физической культуры и массового спорта. Документ о назначении Андрея Середкина заместителем министра подписан 26 августа, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Андрей Середкин родился 4 декабря 1986 года в посёлке Первомайский Шилкинского района. Женат, есть двое детей.

Окончил в 2008 году среднеспециальное училище олимпийского резерва по специальности «Педагог по физической культуре». В 2012 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Менеджмент организации в сфере физической культуры и спорта».

С 2009 года работал в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края. С 2013 года занимал должность главного специалиста-эксперта отдала спортивных мероприятий и подготовки олимпийского резерва министерства физической культуры и спорта региона. В декабре 2015 года возглавил отдел спортивно-массовой и организационной работы, в 2017 году должность была переименована: начальник отдела развития физической культуры и массового спорта.

Имеет классный чин - советник государственной гражданской службы 1 класса



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