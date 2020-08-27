Игорь Шутенков запустил опрос в Instagram
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков решил через свою страницу в Instagram спросить у горожан, какая проблема в городе волнует их больше всего. Написать нужно в небольшое окошечко, прикреплённое к опросу, которое опубликовано в историях.
Пока опубликованных ответов на вопросы нет. Вероятно, они появятся в скором времени.
Игорь Шутенков завёл страничку в Instagram только год назад, ещё когда трудился с приставкой «и.о». Первый пост опубликовал в День космонавтики, 12 апреля. Тогда пользователи Сети пошутили: «12 апреля – день запуска в Инстаграм Игоря Шутенкова».
Недавно был опубликован необычный «инстаграмный» рейтинг руководителей регионов страны. В нём глава Бурятии Алексей Цыденов оказался одним из самых неактивных губернаторов-пользователей Instagram.
Мэр Улан-Удэ просит жителей сообщить ему о проблемах
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