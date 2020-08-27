 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

Мэр Улан-Удэ просит жителей сообщить ему о проблемах

Мэр Улан-Удэ просит жителей сообщить ему о проблемах
Власть, 
Игорь Шутенков запустил опрос в Instagram

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков решил через свою страницу в Instagram спросить у горожан, какая проблема в городе волнует их больше всего. Написать нужно в небольшое окошечко, прикреплённое к опросу, которое опубликовано в историях.

Пока опубликованных ответов на вопросы нет. Вероятно, они появятся в скором времени.

Игорь Шутенков завёл страничку в Instagram только год назад, ещё когда трудился с приставкой «и.о». Первый пост опубликовал в День космонавтики, 12 апреля. Тогда пользователи Сети пошутили: «12 апреля – день запуска в Инстаграм Игоря Шутенкова».

Недавно был опубликован необычный «инстаграмный» рейтинг руководителей регионов страны. В нём глава Бурятии Алексей Цыденов оказался одним из самых неактивных губернаторов-пользователей Instagram.
мэр социальная сеть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ ждёт одобрения Ильи Варламова
Мэр Улан-Удэ ждёт одобрения Ильи Варламова
Власть, 27.08.2020
Игорь Шутенков ждёт, как проголосует популярный урбанист в его опросе
В Бурятии встретились все три омбудсмена
В Бурятии встретились все три омбудсмена
Власть, 27.08.2020
Трое бурятских уполномоченных обсудили совместные мероприятия
Мэрия Иркутска ищет нового главного архитектора
Мэрия Иркутска ищет нового главного архитектора
Власть, 26.08.2020
Документы принимаются до середины сентября
В Бурятии до сих пор не определили границы «Щучки», «Гусинки» и Котокеля
В Бурятии до сих пор не определили границы «Щучки», «Гусинки» и Котокеля
Власть, 26.08.2020
Отсутствие задокументированных береговых линий грозит переходом земель в частные руки
Работник министерства Бурятии сам себя назначил на должность
Работник министерства Бурятии сам себя назначил на должность
Власть, 26.08.2020
Прокуратура вскрыла нарушения в комиссиях по служебному поведению
Чиновники и бизнесмены скинутся на фонд по сохранению Байкала
Чиновники и бизнесмены скинутся на фонд по сохранению Байкала
Власть, 26.08.2020
Первым взнос пообещал сделать врио губернатора Иркутской области
Новый Бурятский митрополит приедет из Ульяновска
Новый Бурятский митрополит приедет из Ульяновска
Власть, 26.08.2020
Новым главой Бурятской митрополии назначен бывший митрополит Симбирский
Глава Бурятии продлил режим самоизоляции для пожилых
Глава Бурятии продлил режим самоизоляции для пожилых
Власть, 24.08.2020
Указом главы Бурятии возобновятся занятия в школах, ссузах и вузах  
Минстрой поделил Бурятию на пять зон
Минстрой поделил Бурятию на пять зон
Власть, 24.08.2020
В северных районах Бурятии рассчитали индекс сметной стоимости строительных работ
Бурятский предприниматель: «В наших масках гораздо легче дышится»
Бурятский предприниматель: «В наших масках гораздо легче дышится»
Власть, 24.08.2020
Ратмир Надмитов рассказал о производстве масок в Улан-Удэ
В Бурятии назначили нового транспортного прокурора
В Бурятии назначили нового транспортного прокурора
Власть, 24.08.2020
Новый руководитель Бурятской транспортной прокуратуры приехал из Тайшета

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^